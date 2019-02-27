2019-02-27T20:27:15+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону полицейский собирал взятки с коллег

Руководителя контрольных стрельб обвинили в мелком мошенничестве
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Сотрудник полиции брал деньги у своих же коллег.Сотрудник полиции брал деньги у своих же коллег.Фото: ГУ МВД России по РО
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В Советском районе Ростова-на-Дону перед судом предстанет начальник одного из отделений управления МВД, которого обвиняют в преступлении. Согласно официальной версии, страж порядка «собирал» взятки с коллег, которые хотели хорошие отметки по огневой подготовке. Получая деньги, страж порядка делал «поблажку» - оценки выставлял без сдачи зачета.

Начальника отделения профессиональной подготовки подозревают в 13 эпизодах получения мелкой взятки, а грозит ему штраф в размере до одного миллиона рублей, исправительные работы в течение трех лет, а также лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в минувшую субботу, 23 февраля, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении полицейского, который, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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