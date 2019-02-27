В Ростове-на-Дону полицейский собирал взятки с коллег
В Советском районе Ростова-на-Дону перед судом предстанет начальник одного из отделений управления МВД, которого обвиняют в преступлении. Согласно официальной версии, страж порядка «собирал» взятки с коллег, которые хотели хорошие отметки по огневой подготовке. Получая деньги, страж порядка делал «поблажку» - оценки выставлял без сдачи зачета.
Начальника отделения профессиональной подготовки подозревают в 13 эпизодах получения мелкой взятки, а грозит ему штраф в размере до одного миллиона рублей, исправительные работы в течение трех лет, а также лишение свободы на срок до трех лет.
Напомним, в минувшую субботу, 23 февраля, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении полицейского, который, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил человека.
ИСТОЧНИК KP.RU