2019-02-28T00:03:24+03:00
Происшествия

В Таганроге прогремел взрыв в квартире 10-этажного дома

Пострадавших нет
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ЧП из группы ВК "Подслушано в Таганроге".Фото с места ЧП из группы ВК "Подслушано в Таганроге".
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Вечером, 27 февраля, в Таганроге на Мариупольском шоссе (здание №27-3, корпус 2) прогремел взрыв в квартире 10-этажного жилого дома. Об этом в социальной сети сообщил местный житель.

- У нас тут ЧП: взорвалась квартира на шестом этаже. Вышибло дверь, она отлетела в стену напротив, вылетело окно на улицу вместе с бетонным перекрытием, разбив припаркованную машину, - пишет очевидец. - Вроде бы, еще балконы ниже задело. Пахло бензином или соляркой. Говорят, что это жилец или бывший муж жительницы решил устроить пожар с целью убить свою семью. Но что-то пошло не так, и вместо пожара случился взрыв. Пламя погасло, в квартире кромешная тьма и суматоха. Хозяйка в истерике, но жива. Вроде никто не пострадал чудом.

На место происшествия приехали пожарные, скорая и полиция. Жильцы дома вышли на улицу. По словам очевидца, специалисты не обнаружили следов утечки газа, и через час все разошлись по домам.

- Вроде как муж пришел домой пьяный, поругался с женой, разлил керосин и поджег. Вылетел оконный блок на машину Honda, стоявшую в 6-7 метрах от дома. В семье двое деток, возраст не знаю. Один ребенок серьезно пострадал. Говорят, в реанимации. Этого горе-мужчину забрали в отдел, - написала в социальной сети жительница Таганрога Юлия Михайлова.

- В квартире произошел хлопок бытового газа. Пострадавших нет, проводится проверка, - сообщили "КП" в Главном управлении МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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