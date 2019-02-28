2019-02-28T09:42:52+03:00
Происшествия

Один человек погиб: на трассе Азов - Староминская столкнулись «семерка» и ГАЗель

По факту аварии проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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После удара "ГАЗель" опрокинуласьПосле удара "ГАЗель" опрокинуласьФото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области
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Накануне, 27 февраля, в Азовском районе произошла авария со смертельным исходом. Как сообщили в автоинспекции, в 18:40 на дороге между Азовом и станицей Староминская (Краснодарский край) 29-летний водитель ВАЗ-2107, совершая обгон, не выбрал безопасную дистанцию и задел встречный автомобиль ГАЗель.

- В результате ДТП получили травмы оба водителя, пассажир ВАЗ-2107 скончался в больнице, - рассказали в донской автоинспекции. - По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.

Напомним, весной прошлого года на этой же трассе погибли два человека, еще трое были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-21093» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с ГАЗелью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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