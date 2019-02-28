2019-02-28T09:37:43+03:00
Происшествия

Забыл про ручной тормоз: в Ростове-на-Дону погиб водитель, оказавшись между двумя автобусами

Очевидцы сообщили о случившемся в социальных сетях
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Накануне, 27 февраля, в Ростове-на-Дону на Сельмаше на остановке погиб водитель автобуса. Как рассказали очевидцы, мужчина припарковался рядом с другим автобусом и вышел, якобы забыв поставить на ручной тормоз. Когда он стал протискиваться между двумя транспортными средствами, автобус поехал.

В автоинспекции пояснили, что случившееся не было квалифицировано как авария, рассматривается версия несчастного случая.

Напомним, в январе на Соборной площади припаркованный автобус покатился назад, когда водитель вышел на улицу на конечной остановке. Тот попытался его остановить руками, но махина задела по пути другой припаркованный автобус, выехала на пешеходную зону, где снесла дорожный знак и разворотила гранитную кадку-клумбу. Во время инцидента никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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