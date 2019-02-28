2019-02-28T10:05:03+03:00
Общество

«Самое главное быть вместе»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала трогательное фото с мужем

Красавица родила известному телеведущему троих детей
ГОШЕВ Игорь
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Красавица родила известному телеведущему троих детей. Фото: instagram.com/polinadibrovaКрасавица родила известному телеведущему троих детей. Фото: instagram.com/polinadibrova
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Чета Дибровых - яркий пример того, что возраст любви не помеха. Вот уже почти десять лет Полина и Дмитрий вместе. За этом время красавица-ростовчанка родила известному телеведущему троих мальчишек. При этом молодая мать активно занимается спортом, танцами, а также взяла главную корону конкурса «Миссис Россия».

Несмотря на то, что разница в возрасте между супругами почти 30 лет, их чувства не угасают. Подтверждение этому очередная фотография, на которой пара вместе гуляет по Австрии.

polinadibrovapolinadibrova
А сладкое мы любим
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- Всегда наслаждаюсь поездками семьей. Неважно куда, главное - вместе, - подписала трогательный снимок Полина Диброва.

Подписчики только порадовались семейному счастью, поставив больше пяти тысяч лайков.

- Конечно, это самое главное быть вместе, - поддержал Полину кто-то из поклонников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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