«Самое главное быть вместе»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала трогательное фото с мужем
Чета Дибровых - яркий пример того, что возраст любви не помеха. Вот уже почти десять лет Полина и Дмитрий вместе. За этом время красавица-ростовчанка родила известному телеведущему троих мальчишек. При этом молодая мать активно занимается спортом, танцами, а также взяла главную корону конкурса «Миссис Россия».
Несмотря на то, что разница в возрасте между супругами почти 30 лет, их чувства не угасают. Подтверждение этому очередная фотография, на которой пара вместе гуляет по Австрии.
- Всегда наслаждаюсь поездками семьей. Неважно куда, главное - вместе, - подписала трогательный снимок Полина Диброва.
Подписчики только порадовались семейному счастью, поставив больше пяти тысяч лайков.
- Конечно, это самое главное быть вместе, - поддержал Полину кто-то из поклонников.
ИСТОЧНИК KP.RU