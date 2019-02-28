«Девчонки-зажигалочки!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фото со своего концерта
«Мисс Россия» Татьяна Котова из Ростовской области активно строит карьеру певицы. При этом гастролирует по стране, чему публика очень рада. Подтверждение этому - видео, которое красотка опубликовала своем Инстаграм.
- Концерт прошел на ура, - подписала кадры Татьяна Котова. - Горящие глаза, танцы, смех и столько положительной энергетики. Думаю, видео говорит само за себя. Спасибо слушателям за теплый прием и улыбки. То, что вы отдыхаете и отлично проводите время под мои песни - это для меня самая большая награда!
Надо сказать, что ее ролик с выступлением всего за несколько часов посмотрели больше 70 тысяч человек. Многие из них решили оставить и свои комментарии, в числе которых: «Очень красивая, яркая, милая девушка», «Супер! Умничка, как всегда на высоте!», «Как красиво и энергично», «Молодцы девчонки-зажигалочки!», «Танцевать захотелось прям в машине» и «Очень крутая энергетика».
ИСТОЧНИК KP.RU