«Девчонки-зажигалочки!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фото со своего концерта

СЕГОДНЯ 10:32 2019-02-28T10:32:39+03:00

Всего за несколько часов видео с выступлением Татьяны посмотрели 70 тысяч человек. Фото: instagram.com/kottova

Всего за несколько часов видео посмотрели 70 тысяч человек

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«Мисс Россия» Татьяна Котова из Ростовской области активно строит карьеру певицы. При этом гастролирует по стране, чему публика очень рада. Подтверждение этому - видео, которое красотка опубликовала своем Инстаграм.

- Концерт прошел на ура, - подписала кадры Татьяна Котова. - Горящие глаза, танцы, смех и столько положительной энергетики. Думаю, видео говорит само за себя. Спасибо слушателям за теплый прием и улыбки. То, что вы отдыхаете и отлично проводите время под мои песни - это для меня самая большая награда!

kottova Концерт прошел на ура!

Надо сказать, что ее ролик с выступлением всего за несколько часов посмотрели больше 70 тысяч человек. Многие из них решили оставить и свои комментарии, в числе которых: «Очень красивая, яркая, милая девушка», «Супер! Умничка, как всегда на высоте!», «Как красиво и энергично», «Молодцы девчонки-зажигалочки!», «Танцевать захотелось прям в машине» и «Очень крутая энергетика».

ИСТОЧНИК KP.RU