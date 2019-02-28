2019-02-28T10:47:51+03:00
Общество

«Чья невеста?»: Пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото в белом платье

Поклонники предположили, что известная спортсменка выходит замуж
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники предположили, что известная спортсменка выходит замуж.Поклонники предположили, что известная спортсменка выходит замуж.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Инстаграм известной спортсменки - Чемпионки Европы по плаванию-2018 Юлии Ефимовой, появилось фото в белом платье. На нем пловчиха из города Волгодонска Ростовской области идет по пляжу в красивом и очень романтичном наряде. Атмосферное фото навело поклонников на мысль: не собралась ли спортсменка под венец?

- Чья невеста? - спросил ее один из Интернет-пользователей.

- Хочется спеть: невестааа, - озвучил свое желание другой.

pryanya93pryanya93
Юлия Ефимова
15995 отметок «Нравится»72 комментариевInstagram

- Юленька, вы замуж выходите? В таком случае, поздравляю от всей души и желаю счастья, - согласен с предыдущими комментариями третий.

Однако все домыслы подписчиков Юлия пока оставила без ответа.

Зато в очередной раз получила десятки комментариев в духе: «Шикарная фигурка», «Краса и гордость российских людей!», «Афродита», «Красиво все: и антураж, и героиня» и «Платье красивущее! А сама — принцесса, нет - королевна!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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