«Чья невеста?»: Пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото в белом платье

СЕГОДНЯ 10:47 2019-02-28T10:47:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Инстаграм известной спортсменки - Чемпионки Европы по плаванию-2018 Юлии Ефимовой, появилось фото в белом платье. На нем пловчиха из города Волгодонска Ростовской области идет по пляжу в красивом и очень романтичном наряде. Атмосферное фото навело поклонников на мысль: не собралась ли спортсменка под венец?

- Чья невеста? - спросил ее один из Интернет-пользователей.

- Хочется спеть: невестааа, - озвучил свое желание другой.

pryanya93 Юлия Ефимова

- Юленька, вы замуж выходите? В таком случае, поздравляю от всей души и желаю счастья, - согласен с предыдущими комментариями третий.

Однако все домыслы подписчиков Юлия пока оставила без ответа.

Зато в очередной раз получила десятки комментариев в духе: «Шикарная фигурка», «Краса и гордость российских людей!», «Афродита», «Красиво все: и антураж, и героиня» и «Платье красивущее! А сама — принцесса, нет - королевна!».

ИСТОЧНИК KP.RU