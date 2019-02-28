2019-02-28T10:51:45+03:00
Общество

«Новые возможности и преимущества»: Группа ВТБ опубликовала финансовую отчетность за год

За это время банк еще больше усилил свои рыночные позиции
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Консолидированную финансовую отчетность за минувший год опубликовала группа ВТБ. Цифры, графики и таблицы можно детально изучить на официальном сайте банка.

Так, чистая прибыль за 2018-й увеличилась на 48,9% по сравнению с прошлым годом, составив 178,8 млрд рублей. Как отмечают специалисты, это произошло благодаря стабильному уровню доходов от основной деятельности, повышению эффективности затрат и снижению расходов на создание резервов. При этом рост идет по всем значимым показателям.

По словам президента - председатель правления банка ВТБ Андрея Костина, 2018 год стал вторым по счету в рамках реализации трехлетней стратегии.

- Я с удовлетворением отмечаю, что второй год подряд мы превосходим собственные стратегические цели по чистой прибыли, - озвучил он. - На протяжении года мы продемонстрировали высокие темпы роста бизнеса и еще больше усилили свои рыночные позиции, опередив средние по отрасли результаты как в корпоративном и розничном кредитовании, так и в привлечении средств физических лиц.

В результате безукоризненно реализованного присоединения ВТБ24 в 2018 году мы стали объединенным банком, продолжили развивать наш бренд, достигли значительных бизнес-синергий и экономии расходов, при этом открывая новые возможности и преимущества для наших клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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