«Почему на одних женятся, а на других нет?»: В откровенном купальнике эту тему решила обсудить «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова

СЕГОДНЯ 11:02 2019-02-28T11:02:08+03:00

Однако поклонников больше заинтересовала фигура модели, чем ее размышления. Фото: instagram.com/rasulova_valentina

Однако поклонников больше заинтересовала фигура модели, чем ее размышления

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Необычный наряд выбрала для обсуждения важной темы «Почему на одних жениться, а на других нет?» ростовская модель Валентина Расулова. «Мисс Интерконтиненталь» опубликовала пост, который проиллюстрировала фотографией в купальнике.

- Девушки скорей всего думают, что важно быть безумно красивой, яркой, умной, зажигалкой! Но это больше о любовницах, - остудила пыл читательниц Валентина. - Думаю, можно предположить, что мужчина 28-35 лет, ищет себе женщину с которой будет комфортно. С ней не стыдно появиться в обществе и заявить: знакомьтесь, это моя супруга. Желательно, чтоб у нее были ценности.

rasulova_valentina Почему на одних жениться, а на других нет

Модель считает, что в голове «должна быть не карьера, а семья». А еще жена должна обладать «спокойной красотой и сексуальностью». Кроме того, по мнению красавицы, «важно быть интересным собеседником».

Однако поклонников больше заинтересовала фигура автора поста, чем ее размышления. Правда, были и те, кому пригодились советы.

- Я взахлеб прочитала все, что ты изложила! И очень многое подчеркнула лично для себя, - написала одна из подписчиц Валентины.

ИСТОЧНИК KP.RU