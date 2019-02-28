«Вам очень идет красное белье»: Фанаты оценили новый образ звезды Playboy Марии Лиман

СЕГОДНЯ 11:16 2019-02-28T11:16:11+03:00

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В Сети набирает популярность фото звезды Playboy Марии Лиман из Ростова-на-Дону в кружевном нижнем белье. На снимке красотка сидит на стуле и нежно смотрит на фотографа.

- Любишь красный? - игриво спросила модель поклонников, подтолкнув их к диалогу.

Те с радостью отреагировали на призыв.

- Вам очень идет красное белье, - написал один из подписчиков.

- Да, если красный на тебе, - так ответил модели другой.

- Я бы хотел даже просто встретиться с тобой! - озвучил свое желание третий.

Кроме того, было множество комментариев и на различных языках мира. Правда, одинн из критиков посоветовал красотке-модели подзагореть, чтобы на фото она смотрелась «намного привлекательнее!».

Напомним, сексапильная брюнетка из Ростова-на-Дону стала известна на весь мир после того, как появилась в календаре популярного мужского журнала. С тех пор она регулярно радует свою армию фанатов новыми снимками. Кроме того, Мария активно снимается в кино: несколько сериалов с ее участием уже вышли на экраны.

ИСТОЧНИК KP.RU