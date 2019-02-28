«Вам очень идет красное белье»: Фанаты оценили новый образ звезды Playboy Марии Лиман
В Сети набирает популярность фото звезды Playboy Марии Лиман из Ростова-на-Дону в кружевном нижнем белье. На снимке красотка сидит на стуле и нежно смотрит на фотографа.
- Любишь красный? - игриво спросила модель поклонников, подтолкнув их к диалогу.
Те с радостью отреагировали на призыв.
- Вам очень идет красное белье, - написал один из подписчиков.
- Да, если красный на тебе, - так ответил модели другой.
- Я бы хотел даже просто встретиться с тобой! - озвучил свое желание третий.
Кроме того, было множество комментариев и на различных языках мира. Правда, одинн из критиков посоветовал красотке-модели подзагореть, чтобы на фото она смотрелась «намного привлекательнее!».
Напомним, сексапильная брюнетка из Ростова-на-Дону стала известна на весь мир после того, как появилась в календаре популярного мужского журнала. С тех пор она регулярно радует свою армию фанатов новыми снимками. Кроме того, Мария активно снимается в кино: несколько сериалов с ее участием уже вышли на экраны.
ИСТОЧНИК KP.RU