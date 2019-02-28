2019-02-28T11:42:46+03:00
Общество

В Ростовской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад

Однако эпидемиологи советуют не расслабляться
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments1
эпидемиологи советуют не расслабляться.эпидемиологи советуют не расслабляться.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Ростовской области за минувшую неделю зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Об этом на своем официальном сайте сообщает региональное Управление Роспотребнадзор. По данным ведомства, цифры пошли на спад и ниже эпидемических порогов, которые почти весь февраль были превышены.

Однако эпидемиологи советуют не расслабляться. В частности, у 85 человек были обнаружены вирусы гриппа. Чаще всего медики диагностировали, так называемый «гонконгский» грипп — штамм типа А(Н3N2), чуть меньше заболеваемости «свиным» - его штамм звучит как А(Н1N1)pdm09.

Медики говорят, что в этом году течение болезни достаточно агрессивное - у больного поднимается высокая температура,которую достаточно сложно сбить, а слабость не позволяет подняться с постели самостоятельно.

Именно поэтому врачи напоминают, что самолечение при гриппе недопустимо. Поставить диагноз и назначить необходимое лечение должен только доктор. Основная опасность гриппа - осложнения, которые он может вызвать, вплоть до летального исхода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на март 2019 в Ростове-на-Дону: месяц будет дождливым и холодным
В Ростове-на-Дону ищут Ахсарбека Качмазова
«А ну-ка, бабушки»: В Таганроге пройдет конкурс красоты среди пенсионерок
В Ростове-на-Дону пройдет кастинг на шоу Максима Галкина «Лучше всех»
«Вам очень идет красное белье»: Фанаты оценили новый образ звезды Playboy Марии Лиман
«Почему на одних женятся, а на других нет?»: В откровенном купальнике эту тему решила обсудить «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова
«Новые возможности и преимущества»: Группа ВТБ опубликовала финансовую отчетность за год
Начинает работу совместное предприятие «Ростелекома» и «МегаФона» для развития сетей 5G
«Чья невеста?»: Пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото в белом платье
«Девчонки-зажигалочки!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фото со своего концерта
«Вика, рожай побольше! Дай миру красивых людей»: Поклонники восхитились стройными ногами Виктории Лопыревой
«Самое главное быть вместе»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала трогательное фото с мужем
Забыл про ручной тормоз: в Ростове-на-Дону погиб водитель, оказавшись между двумя автобусами
Один человек погиб: на трассе Азов - Староминская столкнулись «семерка» и ГАЗель
В Таганроге прогремел взрыв в квартире 10-этажного дома