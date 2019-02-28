В Ростовской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад

СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-28T11:42:46+03:00

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В Ростовской области за минувшую неделю зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Об этом на своем официальном сайте сообщает региональное Управление Роспотребнадзор. По данным ведомства, цифры пошли на спад и ниже эпидемических порогов, которые почти весь февраль были превышены.

Однако эпидемиологи советуют не расслабляться. В частности, у 85 человек были обнаружены вирусы гриппа. Чаще всего медики диагностировали, так называемый «гонконгский» грипп — штамм типа А(Н3N2), чуть меньше заболеваемости «свиным» - его штамм звучит как А(Н1N1)pdm09.

Медики говорят, что в этом году течение болезни достаточно агрессивное - у больного поднимается высокая температура,которую достаточно сложно сбить, а слабость не позволяет подняться с постели самостоятельно.

Именно поэтому врачи напоминают, что самолечение при гриппе недопустимо. Поставить диагноз и назначить необходимое лечение должен только доктор. Основная опасность гриппа - осложнения, которые он может вызвать, вплоть до летального исхода.

ИСТОЧНИК KP.RU