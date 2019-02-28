2019-02-28T11:47:11+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пройдет кастинг на шоу Максима Галкина «Лучше всех»

Желающих ждут в ближайшие выходные
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Чемпионка Европы по хип-хопу Полина Беседина перетанцевала юмориста на танцполе. Фото: страница Вконтакте Полины Бесединой.Чемпионка Европы по хип-хопу Полина Беседина перетанцевала юмориста на танцполе. Фото: страница Вконтакте Полины Бесединой.
Изменить размер текста:

В ближайшие выходные, 2 и 3 марта, у жителей Ростова-на-Дону будет возможность попытать свое счастье и прославиться на всю страну. Известно, что в эти дни в донской столице будет проходить кастинг популярного ТВ-шоу на Первом канале «Лучше всех». Его ведет известный шоумен Максим Галкин.

В Ростове-на-Дон два дня будут выбирать тех, кто сможет выступить у него на программн. Поэтому приглашаются дети с экстраординарными способностями. Возраст участников - от трех до 11 лет.

Как рассказала один из организаторов ростовского отбора - руководитель ростовского "Имидж-Центра" Елена Степура, на кастинг уже записались больше сотни человек. Не исключено, что многих из них уже совсем скоро покажут на всю страну.

Напомним, на шоу Максима Галкина уже побывала танцовщица из Ростова-на-Дону Полина Беседина и модель Наталья Литвиненко.

К слову, участие в кастинге бесплатное.

КОНКРЕТНО

Кастинг пройдет по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115.

Телефон для справок: 8-928-229-59-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на март 2019 в Ростове-на-Дону: месяц будет дождливым и холодным
В Ростове-на-Дону ищут Ахсарбека Качмазова
«А ну-ка, бабушки»: В Таганроге пройдет конкурс красоты среди пенсионерок
В Ростовской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад
«Вам очень идет красное белье»: Фанаты оценили новый образ звезды Playboy Марии Лиман
«Почему на одних женятся, а на других нет?»: В откровенном купальнике эту тему решила обсудить «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова
«Новые возможности и преимущества»: Группа ВТБ опубликовала финансовую отчетность за год
Начинает работу совместное предприятие «Ростелекома» и «МегаФона» для развития сетей 5G
«Чья невеста?»: Пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото в белом платье
«Девчонки-зажигалочки!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фото со своего концерта
«Вика, рожай побольше! Дай миру красивых людей»: Поклонники восхитились стройными ногами Виктории Лопыревой
«Самое главное быть вместе»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала трогательное фото с мужем
Забыл про ручной тормоз: в Ростове-на-Дону погиб водитель, оказавшись между двумя автобусами
Один человек погиб: на трассе Азов - Староминская столкнулись «семерка» и ГАЗель
В Таганроге прогремел взрыв в квартире 10-этажного дома