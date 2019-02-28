В Ростове-на-Дону пройдет кастинг на шоу Максима Галкина «Лучше всех»

СЕГОДНЯ 11:47 2019-02-28T11:47:11+03:00

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В ближайшие выходные, 2 и 3 марта, у жителей Ростова-на-Дону будет возможность попытать свое счастье и прославиться на всю страну. Известно, что в эти дни в донской столице будет проходить кастинг популярного ТВ-шоу на Первом канале «Лучше всех». Его ведет известный шоумен Максим Галкин.

В Ростове-на-Дон два дня будут выбирать тех, кто сможет выступить у него на программн. Поэтому приглашаются дети с экстраординарными способностями. Возраст участников - от трех до 11 лет.

Как рассказала один из организаторов ростовского отбора - руководитель ростовского "Имидж-Центра" Елена Степура, на кастинг уже записались больше сотни человек. Не исключено, что многих из них уже совсем скоро покажут на всю страну.

Напомним, на шоу Максима Галкина уже побывала танцовщица из Ростова-на-Дону Полина Беседина и модель Наталья Литвиненко.

К слову, участие в кастинге бесплатное.

КОНКРЕТНО

Кастинг пройдет по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115.

Телефон для справок: 8-928-229-59-05.

ИСТОЧНИК KP.RU