«А ну-ка, бабушки»: В Таганроге пройдет конкурс красоты среди пенсионерок

СЕГОДНЯ 12:06 2019-02-28T12:07:49+03:00

62-летняя уборщица из Ростова-на-Дону Людмила Балаш сразила всех на конкурсе красоты в Ростове-на-Дону. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

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В Ростовской области состоится конкурс красоты среди пенсионерок. Известно, что он пройдет в ближайший уикенд на родине Чехова и Раневской - в Таганроге, а его участницы - дамы «элегантного возраста» категории «55 плюс». К слову, макияж и прически престарелым красавицам будут делать студенты одного из местных техникумов. А тема конкурса: «Фильм…, Фильм…, Фильм».

Как рассказали в региональном правительстве, для участниц уготовлены сразу несколько испытаний. Им предложат вспомнить добрые фильмы, любимые песни из кинофильмов и вновь встретиться с великими советскими «актрисами». В частности, каждой нужно будет изобразить ту, чей образ они смогут воплотить, благодаря своим талантам.

Среди других конкурсных испытаний - дефиле «Давайте познакомимся», где участницы расскажут о себе, самых ярких событиях своей жизни, своих увлечениях и талантах.

Предусмотрен и интеллектуальный конкурс «Слово в Слово» - в нем надо будет вспомнить продолжение крылатой фразы из самых популярных советских фильмов. Также в программе еще один конкурсный этап - «Угадай мелодию».

Изюминкой вечера красоты станет «Танцевальный флеш-моб». Его смысл в том, что - хореограф покажет несколько общих движений и станцует по паре па с каждой, после чего все увиденное надо будет повторить барышням-участницам.

Известно, что победительницы будут выбраны сразу в нескольких номинациях - «Миссис Красота «Золотого возраста» - 2019»; «Миссис Шарм»; «Миссис Элегантность»; «Миссис Креативность»; «Миссис Обаяние»; «Миссис Артистизм»; «Миссис Очарование»; «Миссис Улыбка». Кроме того, одна из участниц получит «Приз зрительских симпатий».

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- Я хочу стать первой красавицей города, - сходу заявила она свои права на победу. И призналась, что последние несколько лет по 14 часов работает уборщицей. А все свои нехитрые сбережения тратит на наряды и украшения. К слову, только последних у нее целых две овощных коробки!

Конечно, достойных возрастных конкуренток для пожилой модели на конкурсе не нашлось. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU