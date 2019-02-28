В Ростове-на-Дону ищут Ахсарбека Качмазова

СЕГОДНЯ 12:52 2019-02-28T12:52:57+03:00

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В Ростове-на-Дону ищут уроженца Осетии Ахсарбека Качмазова. В последний раз его видели 4 февраля этого года. Однако с тех пор ничего не известно о том, где он может находиться.

- В тот день он был одет в черные ботинки, светло-синие джинсы, теплый свитер синего цвета в белую клетку, - рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алрет Юг». - Рост мужчины 175 сантиметров, он среднего телосложения, глаза карие, волосы седые.

Есть и особая примета - мужчина хромает на правую ногу.

Волонтеры просят не быть равнодушным к чужой беде и, если встретите этого человека или знаете о том, где он может находиться, незамедлительно звоните по телефонам, указанным ниже.

В настоящее время листовки с его изображением распространяют в сети Интернет, а также расклеивают в местах с большой проходимостью людей.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU