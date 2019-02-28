2019-02-28T14:49:36+03:00
Общество

В Ростовской области ВТБ поможет сделать ремонт в больнице

Банк нередко поддерживает благотворительные проекты, выступая спонсором
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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В Ростовской области банк ВТБ активно участвует в благотворительности, помогая в том числе медицинским учреждениям. На днях стало известно о том, что банк выступил в качестве спонсора и выделил деньги для проведения ремонтных работ центральной больнице в Аксайском районе. В частности, речь идет о поликлинических отделениях для взрослых и детей. По словам главврача ЦРБ города Аксая Игоря Галеева, полученные средства будут направляются на создание более комфортной среды.

- Помощь банка ВТБ – яркий пример социальной ответственности бизнеса, - отметил он. - А забота о социально незащищенных категориях горожан – наш общий гражданский долг.

- Мы строго следуем миссии нашей компании и всегда открыты к диалогу, - в свою очередь отметил управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев.

Подтверждение этому - спонсорская помощь, которая уже была оказана «Детской городской поликлинике №4» в Ростове-на-Дону. Там, в рамках специального проекта Всемирной организации здравоохранения - «Вакцины приносят результат», были приобретены термоиндикаторы и термоконтейнеры для вакцинации детей.

Также банкиры откликнулись на просьбу еще одной ростовской «Детской городской поликлиники №17». Ее специалисты провели выездные рентгенологические и лабораторные исследования в одной из школ города, где среди учеников начальных классов был выявлен случай заболевания туберкулезом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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