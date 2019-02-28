2019-02-28T16:11:01+03:00
Авто

В центре Ростова-на-Дону ограничат движение из-за двух строек

Объекты находятся на Красноармейской и Соколова
Илья БОГОМОЛОВ
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Департамент автодорог Ростова сообщил о новых ограничениях движения транспорта.

Одно из них вводится в связи со строительством здания на улице Красноармейской, 121. В створе указанного дома, с 20 марта по 29 июня 2019 года, будут временно запрещена остановка машин (на период погрузочно-разгрузочных работ) и ограничиваться движение транспортных средств по правой полосе (на период въезда/выезда строительной техники).

Второй объект - стройка на проспекте Соколова, 86. Там, с 20 марта и до конца года будут запрещены остановка автомобилей и движение пешеходов на восточной стороне в створе указанного адреса. Обходить здание придется по тротуару западной стороны улицы.

В ведомстве добавили, что за последние два дня в донской столице было отремонтировано более 660 квадратных метров дорог. А именно - участки на улицах Мечникова, Горсоветской, Гагринской, Пескова, 1-й Конной армии, Клубной, Металлургической, Веры Пановой, Красносельской, Толмачева, Врубовой, Профсоюзной и в переулке Крыловском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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