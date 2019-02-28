В Ростове-на-Дону в парке «Левобережный» впервые отметят Масленицу

СЕГОДНЯ 16:15 2019-02-28T16:15:17+03:00

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В парке «Левобережный» впервые пройдут масленичные гулянья. Как сообщили в региональном правительстве, на 10 марта запланирована достаточно большая праздничная программа: традиционно выступят певческие и танцевальные коллективы, будут работать театрализованные площадки, творческие мастерские, выставки народных промыслов и ярмарки донских мастеров.

Ну и конечно же состоится сжигание чучела на костре. Организаторы приглашают всех желающих, добавляя, что праздник стартует с полудня, а закончится уже вечером.

«Комсомолка» также приглашает всех ростовчан и гостей донской столицы 10 марта с 11:00 на народные гулянья в центральный городской парк - имени Максима Горького.Запланированы ярмарка, конкурсы, розыгрыши, угощения, казачьи песни и пляски, а еще откроется палатка «Комсомольской правды», где можно будет приобрести книги из нашей коллекции и газету с православным календарем.

ИСТОЧНИК KP.RU