Жительница Аксая убила престарелую родственницу, нанеся 20 ударов ножом

СЕГОДНЯ 16:43 2019-02-28T16:43:49+03:00

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Следком сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 40-летней жительницы Аксая. Женщину обвиняют в убийстве престарелой родственницы - бабушки мужа.

- По версии следствия, 28 января обвиняемая, находясь по месту своего жительства, в ходе ссоры с 82-летней бабушкой мужа, взяла на кухне хозяйственный нож и нанесла женщине не менее 20-ти ударов в туловище, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области.

Как стало известно «Комсомолке», виной всему алкоголь. Супруги, проживавшие в доме бабушки, примерно полгода воздерживались от злоупотребления, но накануне преступления пара была в гостях у знакомых, где бурно отмечали день рождения. Скандал и убийство произошли утром, когда они вернулись домой, а бабушка стала ругать за пьянство.

ИСТОЧНИК KP.RU