В Ростовской области утвердили размеры вознаграждения за добровольно сданное оружие

СЕГОДНЯ 17:07 2019-02-28T17:12:29+03:00

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В Ростовской области утвердили вознаграждение за оружие, которое незаконно хранилось, но владелец принял решение сдать его добровольно (в ином случае - это уголовное дело). Речь идет не только о боеприпасах времен Великой Отечественной войны, но и современном вооружении.

- Так, наибольший размер вознаграждения утвержден за сданный гранатомет – 10 тысяч рублей, - пояснили в региональном правительстве. - За пистолет, револьвер, винтовку или карабин полагается по пять тысяч рублей. Такая же сумма вознаграждения – за боевую гранату.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны (бомба, мина, граната, снаряды) оценены в 500 рублей за штуку.

Напомним, в прошлом году на вознаграждения за незаконно хранящееся оружие было выделено более 730 тысяч рублей. В правительстве добавляют, что сдать вооружение можно в любом отделе полиции области, а акция проходит до 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU