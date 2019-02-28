2019-02-28T17:20:23+03:00
Общество

Интернет-банк УРАЛСИБ поможет клиентам быстро подготовить пакет документов для бизнеса

Сетевой ресурс интегрировал в себя удобный конструктор документов FreshDoc
Иван БОГОЛЮБОВ
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Фото «УРАЛСИБ»Фото «УРАЛСИБ»
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Обновленный Интернет-банк для предпринимателей «УРАЛСИБ бизнес-online» дополнили конструктором документов FreshDoc. Этот сервис позволяет пользователям создавать документы на основе выбранных ими условий и сам формирует необходимый пакет документов на основе данных, ранее предоставленных клиентом банка. Все необходимые приложения к бумагам создаются автоматически. В результате, сроки подготовки документов сокращаются до 3-5 минут.

Конструктор FreshDoc доступен в двух тарифах: «Основной» и «Профессионал» с расширенными функциями. В обоих вариантах можно сформировать более 1400 различных типов документов для бизнеса и персональных нужд. Все они будут соответствовать российскому законодательству и содержать ссылки на нормативно-правовую базу. При этом, если потребуется окончательная настройка документа, профессиональные юристы окажут клиентам банка бесплатную помощь.

В ближайшее время Интернет-банк УРАЛСИБ планирует интегрировать такие сервисы, как онлайн-бухгалтерия, консультации юристов, тестирование и оценка персонала и многое другое.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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