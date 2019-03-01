Штормовое предупреждение в Ростове-на-Дону: сильный ветер, снег с дождем и гололедица

СЕГОДНЯ 09:38 2019-03-01T11:56:51+03:00

Если верить синоптикам, два дня в Ростове-на-Дону будут неспокойными: в городе объявлено штормовое предупреждение

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Штормовое предупреждение объявлено в Ростове-на-Дону. А именно прогнозируют сильный ветер, снег с дождем и гололедицу. Так, если верить прогнозам синоптиков, погода в ближайшие дни вряд ли порадует ростовчан весенним теплом. По данным Ростовского гидрометеоцентра, до 2 марта в донской столице сила ветра может достигать до 18-20 метров в секунду. Кроме того, метеорологи предсказывают небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололедицу на дорогах.

При этом в пятницу, 1 марта, в дневные часы ожидается до плюс пяти градусов. В субботу, 2 марта, похолодает до плюс четырех. А вот в воскресенье, 3 марта, ожидается резкое понижение температуры до минус трех градусов ниже нуля, а ветер утихнет до десяти метров в секунду.

Следующая рабочая неделя начнется со снега. В понедельник, 4 марта, ожидается от нуля до плюс четырех. Во вторник, 5 марта, будет дождь и до плюс девяти градусов. В среду, 6 марта, ливень и такая же температура. При этом до середины недели сила ветра будет достигать 17 метров в секунду.

Не исключены обрывы линий электропередач, а также падения деревьев и слабо закрепленных конструкций. Горожан призывают быть внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU