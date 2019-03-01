СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-01T09:55:26+03:00

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В Ростовской области ожидается резкое повышение уровня воды в реке Дон. Об этом сообщает Управление по делам Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города.

В частности, в пятницу, 1 марта, из-за резкого усиления ветра - он ожидается до двадцати метров в секунду, уровень воды в реке может достигнуть неблагоприятных отметок. Больше всего может не повезти жителям Азова - там река станет выше на 20-50 сантиметров, а у Ростова-на-Дону и Аксая - на 10-30 сантиметров.

В ведомстве не исключают, что возможны подтопления прибрежных территорий и пониженных участков местности. Именно поэтому жителям советуют запастись батарейками и фонарями, отключить электричество и газ, а ценные вещи и документы перенести в безопасное место.

Кроме того, из-за сильного ветра, снега с дождем и понижения температуру, в донской столице не исключены падения конструкций, деревьев и повреждения крыш, а также обрывы линии электропередач. Именно поэтому ростовчанам и гостям города лучше не парковать авто под плохо укрепленными конструкциями, выбирать скоростной режим на дорогах, а при обогреве помещения соблюдать правила пожарной безопасности.

АЛЛО!

В экстренных случаях звоните на номер «112».

ИСТОЧНИК KP.RU