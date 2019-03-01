Казак-художник из Ростова-на-Дону подарил Андрею Макаревичу его портрет

СЕГОДНЯ 10:08 2019-03-01T10:19:10+03:00

Изменить размер текста: A A

28 февраля легендарная рок-группа "Машина времени" выступила с концертом в Ростове-на-Дону. Но перед шоу состоялось еще одно приятное событие. Местный художник, музыкант и подвижник культуры донских казаков в массы Максим Ильинов подарил лидеру коллектива Андрею Макаревичу его портрет. Напомним, молодой человек рисует в стиле "казачий поп-арт", который является новым словом в мире изобразительного искусства.

- Всегда интересно наблюдать как встречаются портреты и люди! Это сложно передать словами. Это как прочитать свой новый стих перед незнакомой аудиторией. Очень необычно... - описал свою встречу с Макаревичем художник. - Моя любимая песня про: "и лодки звались: Вера, Надежда, Любовь" воплотилась в этом портрете.

ilinov_maksim Андрей и "Андрей"! #макаревич #машинааремени #ростов #дон

Кстати, некоторые подписчики Ильинова упрекнули его за потакание известному музыканту, который в последнее время сделал несколько скандальных заявлений о россиянах.

ИСТОЧНИК KP.RU