СЕГОДНЯ 10:16 2019-03-01T10:16:36+03:00

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В Ростове-на-Дону заработала горячая линия, куда можно жаловаться на продажу левого алкоголя через Интернет. Об этом сообщили в администрации донской столицы.

В частности, в сообщении говорится, что приобретение контрафактной продукции может быть опасно. Однако позаботиться о своем здоровье ростовчане должны самостоятельно. Именно поэтому, если возникли вопросы в качестве купленного спиртного, а также нормах и правилах продажи алкогольной продукции, горожанам советуют звонить по телефонам горячей линии, номера телефонов которой указаны ниже.

Кроме того, можно сообщать о продаже левого алкоголя, не только в торговых точках, но и через Всемирную паутину.

Напомним, в Ростове-на-Дону запрещена продажа спиртного до 23:00. Кроме того, есть несколько дней в году, когда действует, так называемый "сухой закон" - алкоголь нельзя купить 1 июня и 1 сентября, в дни Последнего звонка и Выпускного балла в обычных магазинах, а только в барах, кафе и ресторанах.

АЛЛО!

Звоните по телефону «горячей линии» 8 (863) 240-91-69 или на телефон «доверия» Департамента потребительского рынка Ростовской области 8 (863) 269-77-48.

ИСТОЧНИК KP.RU