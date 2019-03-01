2019-03-01T10:16:36+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону заработала горячая линия, куда можно жаловаться на продажу левого алкоголя через Интернет

Горожан просят звонить чиновникам и сообщать о фактах сбыта контрафакта
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Горожан просят звонить чиновникам и сообщать о фактах сбыта контрафакта.Горожан просят звонить чиновникам и сообщать о фактах сбыта контрафакта.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону заработала горячая линия, куда можно жаловаться на продажу левого алкоголя через Интернет. Об этом сообщили в администрации донской столицы.

В частности, в сообщении говорится, что приобретение контрафактной продукции может быть опасно. Однако позаботиться о своем здоровье ростовчане должны самостоятельно. Именно поэтому, если возникли вопросы в качестве купленного спиртного, а также нормах и правилах продажи алкогольной продукции, горожанам советуют звонить по телефонам горячей линии, номера телефонов которой указаны ниже.

Кроме того, можно сообщать о продаже левого алкоголя, не только в торговых точках, но и через Всемирную паутину.

Напомним, в Ростове-на-Дону запрещена продажа спиртного до 23:00. Кроме того, есть несколько дней в году, когда действует, так называемый "сухой закон" - алкоголь нельзя купить 1 июня и 1 сентября, в дни Последнего звонка и Выпускного балла в обычных магазинах, а только в барах, кафе и ресторанах.

АЛЛО!

Звоните по телефону «горячей линии» 8 (863) 240-91-69 или на телефон «доверия» Департамента потребительского рынка Ростовской области 8 (863) 269-77-48.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону два дня будет ограничено движение по улице Левобережной
Льготная стерилизация для котов и кошек в Ростове-на-Дону в марте 2019: где, когда и сколько стоит
Ярмарка в Ростове-на-Дону 2 марта 2019: покупателей ждут на улице Обсерваторной
В Ростове-на-Дону по телефону «горячей линии» расскажут о субсидиях на оплату коммуналки
В Ростовской области начали сажать яровые
В Ростовской области оштрафовали на 2,1 млн рублей за несвоевременную уборку улиц
Министр труда Ростовской области прокомментировала выплату пособия в 47,5 рубля многодетной матери в Таганроге
Казак-художник из Ростова-на-Дону подарил Андрею Макаревичу его портрет
В Ростовской области ожидается резкое повышение уровня воды в реке Дон
Штормовое предупреждение в Ростове-на-Дону: сильный ветер, снег с дождем и гололедица