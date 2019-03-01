Министр труда Ростовской области прокомментировала выплату пособия в 47,5 рубля многодетной матери в Таганроге

СЕГОДНЯ 10:27 2019-03-01T10:27:26+03:00

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Глава донского министерства труда и соцразвития Елена Елисеева призналась, что изначально не поняла, почему история с назначением многодетной матери Татьяны Хижняк из Таганрога пособия в 47 рублей 50 копеек вызвала такую шумиху.

- Вероятно, это случилось потому, что были приведены лишь эти данные из всего того объема соцподдержки, которая оказывается этой семье (женщина одна воспитывает 14-летнюю дочь и двоих 9-летних сыновей-близнецов. - прим. ред.), - пояснила Елисеева. - А выплата именно в 47,5 рубля получилась из-за того, что среднедушевой доход семьи получился меньше прожиточного минимума именно на столько.

Она сообщила, что Татьяна Хижняк с детьми получает «все пособия на детей, предусмотренные законом, а также компенсацию расходов на ЖКХ», плюс ведомство, в случае обращения женщины, готовы предоставить бесплатный летний отдых на детей.

Скандал, напомним, разгорелся, когда в Интернете появилось письмо из управления соцзащиты Таганрога с уведомлением о том, что Татьяне Хижняк начислено единовременное пособие как раз на 47 рублей 50 копеек. Такая «щедрость» чиновников стала причиной возмущения общества, и им пришлось оправдываться.

Впрочем, касательно информации о компенсациях по ЖКХ, пока без официального комментария осталось утверждение многодетной матери, высказанное ею «Комсомольской правде», о том, что таганрогские чиновники, во-первых, несколько лет «теряли» положенную ей субсидию по ЖКХ, а во-вторых, сами обвинили ее в долге аж на 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU