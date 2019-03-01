В Ростовской области оштрафовали на 2,1 млн рублей за несвоевременную уборку улиц

СЕГОДНЯ 10:31 2019-03-01T10:31:03+03:00

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В Ростовской области сначала года было возбуждено больше 330 административных дел за нарушение при уборке улиц. Об этом сообщили в административной инспекции региона. В частности, нарекания у проверяющих возникли к качеству уборки снега, а также сосулек и наледей на крышах. В итоге, общая сумма штрафов получилась весьма внушительной - порядка 2,1 миллиона рублей. К ответственности были привлечены не только хозяева зданий, но и должностные лица. Так, чаще всего такие нарушения встречались не только в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Таганроге и Донецке, но и в Тацинском Милютинском, Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Тарасовском и Зерноградском районах.

Кроме того, в ведомстве озвучили компании и предприятия, которые были оштрафованы. А также напомнили, что своевременную очистку кровель, козырьков, карнизов, водосточных труб от сосулек, наледи и снега должны обеспечивать собственники зданий. Они же должны еще их и вывозить.

При этом размеры штрафов для обычных граждан составляет от 200 до двух тысяч рублей, для чиновников от пяти до двадцати тысяч рублей, а для юридических лиц - от двадцати до пятидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU