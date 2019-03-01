В Ростовской области начали сажать яровые

СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-01T10:55:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области стартовали весенне-полевые работы. Об этом сообщили в региональном правительстве. В частности, в южных районах региона уже начали сажать яровые: горох и ячмень посеяны более, чем на пяти тысячах гектарах.

Всего же весной 2019-го предстоит засеять более 1,8 миллиона гектаров яровых культур, в том числе 770 тысяч гектаров - зернобобовыми и зерновыми культурами. А вот масличные культуры планируют разместить на площади в 900 тысяч гектаров.

Известно, что в нынешнем году посевная площадь сельскохозяйственных культур составит около 4,6 миллиона гектаров, а площади зерновых культур хотят довести до 3,4 миллиона гектаров.

К слову, минувшей осенью был заложен фундамент под будущий урожай: засеяно более 2,7 миллиона гектаров озимых культур. По словам специалистов, их состояние сегодня не вызывает опасений: более 80 процентов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU