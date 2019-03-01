В Ростове-на-Дону по телефону «горячей линии» расскажут о субсидиях на оплату коммуналки

СЕГОДНЯ 11:04 2019-03-01T11:04:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 1 марта, в Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, по телефону которой специалисты будут два часа отвечать на вопросы дозвонившихся. Она пройдет в Министерстве труда и социального развития Ростовской области.

В частности, дозвониться по номеру, указанному ниже, можно будет после обеда - с 14:00 до 16:00.

В ведомстве добавили, что субсидии предоставляются жителям, чьи расходы на оплату коммуналки в пределах региональных стандартов превышают максимально допустимую долю собственных расходов на эти цели, или 20 процентов от совокупного дохода семьи.

При этом субсидии предоставляются с учетом постоянно проживающих с льготниками членов их семей. Узнать подробности, а также - размер выплаты, как ее правильно оформить, какие документы нужны для ее получения и как она будет начисляться, можно уже совсем скоро.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии» - 8 (836) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU