Ярмарка в Ростове-на-Дону 2 марта 2019: покупателей ждут на улице Обсерваторной
Ярмарка в Ростове-на-Дону 2 марта 2019: покупателей ждут на улице Обсерваторной. Об этом сообщили в правительстве региона. Известно, что она расположится на территории крупного гипермаркета, что в районе улицы Орбитальной. По традиции, покупателей ждут с 08:00 до 15:00.
Кроме того, две похожие ярмарки состоятся в городе Азове - на улице Привокзальной, 10б и в Волгодонске - на площади Победы.
Как рассказали в региональном минсельхозе, в торгах смогут принять участие селяне со всех уголков Дона, причем совершенно бесплатно. Ожидается, что именно из-за этого фактора их продукция будет стоить гораздо дешевле рыночной.
Специалисты говорят, что гостей ждет широкий ассортимент овощей, солений, рыбы, подсолнечного и сливочного масла, молочной продукции и круп, а также фруктов и меда.
ИСТОЧНИК KP.RU