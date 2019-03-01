Льготная стерилизация для котов и кошек в Ростове-на-Дону в марте 2019: где, когда и сколько стоит

СЕГОДНЯ 12:13 2019-03-01T12:13:29+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону в марте 2019 пройдет льготная стерилизация для котов и кошек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону в марте 2019 пройдет льготная стерилизация для котов и кошек

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Льготная стерилизация и кастрация для котов и кошек в Ростове-на-Дону в марте 2019: где, когда и сколько стоит. Об этом рассказали в региональном правительстве.

В частности, известно, что в донской столице с 1 по 31 марта этого гожа пройдет ежегодная акция «Мартовский кот». Ее проведут в государственных лечебницах города. Сообщатся, что цены на кастрацию и стерилизацию усатых-хвостатых в течение первого весеннего месяца будут снижены вдвое.

Как рассказали специалисты, в минувшем году таким образом уже были прооперированы около 600 барсиков и мурок.

Кроме того, для желающих сделать это позже, напоминают, что на Дону действуют дни льготной стерилизации не только кошек, но и собак. Они запланированы на каждый последний четверг месяца. А цена за эту услугу обойдется владельцу животного на треть дешевле, чем в другие дни. Правда, записаться нужно будет заранее - примерно за два дня до приема.

КОНКРЕТНО

Где это будет стоить в Ростове-на-Дону вдвое дороже в марте

пр.Кировский, 106, т. 264-68-19;

ул.Серафимовича, 60, т. 210-80-90

ул.Катаева 232, т. 267-66-50;

ул. Брестская, 2/81, т. 206-14-50

ул. 2-я Краснодарская, 39, т. 222-33-68;

ул. Венеры, 21, т. 270-03-93.

ИСТОЧНИК KP.RU