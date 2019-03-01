Льготная стерилизация для котов и кошек в Ростове-на-Дону в марте 2019: где, когда и сколько стоит
Льготная стерилизация и кастрация для котов и кошек в Ростове-на-Дону в марте 2019: где, когда и сколько стоит. Об этом рассказали в региональном правительстве.
В частности, известно, что в донской столице с 1 по 31 марта этого гожа пройдет ежегодная акция «Мартовский кот». Ее проведут в государственных лечебницах города. Сообщатся, что цены на кастрацию и стерилизацию усатых-хвостатых в течение первого весеннего месяца будут снижены вдвое.
Как рассказали специалисты, в минувшем году таким образом уже были прооперированы около 600 барсиков и мурок.
Кроме того, для желающих сделать это позже, напоминают, что на Дону действуют дни льготной стерилизации не только кошек, но и собак. Они запланированы на каждый последний четверг месяца. А цена за эту услугу обойдется владельцу животного на треть дешевле, чем в другие дни. Правда, записаться нужно будет заранее - примерно за два дня до приема.
КОНКРЕТНО
Где это будет стоить в Ростове-на-Дону вдвое дороже в марте
пр.Кировский, 106, т. 264-68-19;
ул.Серафимовича, 60, т. 210-80-90
ул.Катаева 232, т. 267-66-50;
ул. Брестская, 2/81, т. 206-14-50
ул. 2-я Краснодарская, 39, т. 222-33-68;
ул. Венеры, 21, т. 270-03-93.
ИСТОЧНИК KP.RU