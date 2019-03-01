В Ростове-на-Дону два дня будет ограничено движение по улице Левобережной

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-01T12:27:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону два дня будет ограничено движение по улице Левобережная. Об этом сообщили в городском Департаменте транспорта. В частности, известно, что причина неудобств, которые будут вынуждены терпеть автомобилисты - празднование Масленицы, которое с размахом пройдет в парке "Левобережный", а также футбольный матч на стадионе "Ростов Арена". Речь идет о вторых выходных марта.

Так, с 08:00 до 18:00 в субботу, 10 марта, ограничение для транспорта будет введено на участке от съезда с Ворошиловского моста до восточного пешеходно-транспортного проезда стадиона «Ростов-Арена». Автомобилистам предлагают объезд по Магистральной улице общегородского значения Южного подъезда до улицы Левобережная.

Кроме того, в воскресенье, 11 марта, с 21:00 до 23:00 будет ограничено движение транспортных средств по Магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережная.

В тот же день с 15:00 до 23:00 будет прекращено сквозное движение транспортных средств по западному и восточному пешеходно-транспортномым проездам стадиона. А с 16:30 до 23:00 будет не проехать по съезду с Южного подъезда к Ростову-на-Дону (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу общегородского значения - от Южного подъезда до улицы Левобережная (съезд к улице Пойменная, 1).

ИСТОЧНИК KP.RU