2019-03-01T15:26:38+03:00
Экономика

Ростовская область направит на бюджет развития 38 млрд рублей

Это пятая часть всех расходов региональной казны
Александр СТЕПАНОВ
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Деньги будут потрачены на инвестиционные цели.Деньги будут потрачены на инвестиционные цели.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Донской регион потратит на инвестиционные цели 38 млрд рублей — то есть, примерно пятую часть всех расходов казны Ростовской области, предусмотренных в главном финансовом документа субъекта Федерации.

Об этом сообщил в ходе совещания в областном Минфине губернатор Василий Голубев.

- Нам нужно работать на перспективу: создавать новую базу, инфраструктуру, которая повлияет в дальнейшем на благополучие жителей области, - отметил глава региона. - Именно на это нацелен бюджет развития.

Ранее спикер донского парламента Александр Ищенко уточнял «Комсомольской правде», что бюджет развития, как называют затраты на инвестцели, на 2019 год вырос в значительной мере. Порядка 8,3 млрд рублей планировалось направить на строительство и ремонт дорог, еще почти столько же — на школы, больницы и т. д., около 4,5 млрд - на поддержку АПК, 2,9 млрд — на налоговые льготы инвесторам, реализующим крупные проекты.

В пресс-службе губернатора напомнили, что в Ростовской области утверждены 48 региональных проектов, по 33-м из которых предусмотрены федеральные и областные бюджетные ассигнования, а по двум («Ипотека» и «Цифровое развитие экономики») - запланированы только средства регионального бюджета.

На реализацию нацпроектов в регионе до 2024 года предусмотрено 68 млрд рублей, из которых 24,6 млрд — на текущий год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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