В Ростове-на-Дону инспекторы ДПС спасли старушку, которой стало плохо на дороге

СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-01T15:31:38+03:00

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В Ростове-на-Дону инспекторы ДПС спасли пожилую женщину. Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, инцидент произошел на проспекте Сельмаш в конце февраля. Прямо по среди дня стало плохо пенсионерке: женщина упала аккурат на проезжую часть. Очевидцы рассказали, что 81-летней бабушке стало плохо, она упала, вот только от полученных травм уже не смогла встать самостоятельно.

Информацию о произошедшем ЧП дежурный передал по рации, а находившийся неподалеку экипаж ДПС сразу же рванул к месту, вызвав по дороге скорую помощь.

Старший лейтенант полиции Александр Новиков и лейтенант полиции Евгений Ревин сориентировались на месте: они быстро освободили место для подъезда кареты скорой и обеспечили безопасность пострадавшей.

Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшую в ближайшую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU