В Ростове-на-Дону водителей начали штрафовать за неправильную парковку на Привокзальной площади и возле «Платова»

СЕГОДНЯ 15:39 2019-03-01T15:39:22+03:00

Теперь возле "Платова" придется внимательно смотреть на дорожные знаки - и оставлять машины только на официальных парковках. Фото: Александр СТЕПАНОВ

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Ростовским водителям, которые собираются парковать свой транспорт на Привокзальной площади южной столицы (в районе автовокзала и ж/д вокзала), а также на подъездах к аэропорту «Платов», теперь стоит перед этим внимательно смотреть на знаки.

Теперь там включены на постоянной основе камеры фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, регистрирующие неправильную парковку и стоянку.

- Комплексы будут работать в достаточно загруженных точках, где всегда большое скопление автотранспорта, из-за чего, в том числе, возникают заторы, - пояснила руководитель Центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова.

В правительстве региона «КП» - Ростов-на-Дону» уточнили, что в этих местах установлены мобильные камеры «Паркон» и стационарные комплексы Parking, внешне похожие на фонарь (отчего их называют «купольными»), причем последний фиксирует нарушения круглосуточно.

Добавим, что штраф за парковку под знаком «Остановка запрещена» составляет 1,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU