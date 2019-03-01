2019-03-01T16:05:41+03:00
Авто

В одном из переулков Ростова-на-Дону автомобиль службы доставки провалился под землю

Фото с места ЧП обсуждают в социальной сети
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Авто Ростов-на-Дону | Регион 61"Фото из группы ВК "Авто Ростов-на-Дону | Регион 61"
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Сегодня, 1 марта, в Ростове в переулке Самошкина (Железнодорожный район, ближе к Дону) произошло ЧП: грузовая "ГАЗель" провалилась колесами под асфальт. Автомобиль доставки не смог спокойно проехать по улочке, частично ушел под землю и накренился направо. Судя по фото с места происшествия, опубликованного в социальной сети, участок дороги, на котором произошла оказия, был недавно заасфальтирован.

Напомним, ранее недалеко от этого места - на улице Нижний Железнодорожный проезд - произошел случай, когда дорога обрушилась вместе с грузовиком. Из-за ЧП проезд к нескольким домам оказался затруднен.

- Жалобы в администрацию на дороги в этом районе пишутся жителями регулярно. Однако, ситуация только ухудшается, - сообщил тогда один из ростовчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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