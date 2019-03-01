Отключение света в Ростове-на-Дону 2-4 марта 2019: где и когда

СЕГОДНЯ 16:02 2019-03-01T16:02:18+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 2-4 марта 2019 будут отключать свет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 2-4 марта 2019 будут отключать свет.

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В ближайшие выходные жителям некоторых домов Ростова-на-Дону крупно не повезет. Энергетики сообщают о плановых отключениях света, которые пройдут в субботу, 2 марта. Кроме того, плановое отсутствие электричества запланировано на понедельник, 4 марта. Известно, что цель отключений — не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем. Все это время на электросетях будут проходить ревизия и ремонтные работы.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света

2 марта с 09:00 до 13:00:

- ул. Майская 1-13, 2-12; ул. 18-я линия 1-23, 2-30; пл. К. Маркса 16-30, 7-11; ул. Советская 3-11

2 марта с 13:00 до 17:00:

- ул. Майская 7-13, 8-12; ул. 18-я линия 13-23, 2-28; ул. Советская 7

- -ул. Б. Садовая 2-16; пер. Доломановский 11, 10; ул. Шаумяна 1, 1-6; ул. Социалистическая 7, 8-16, 16А

4 марта с 09:00 до 20:00:

- ул. Алма-Атинская 1/254, 7-29, 2-36; ул. Щаденко 2/256, 2-26; ул. Щорса 1-9, 2-12; ул. Саранская 1-7, 2-10; ул. Минина 2-6; просп. Шолохова 260/1

4 марта с 09:00 до 17:00:

- ул. Шатурская 23-55, 18-42; ул. Волгостроевская 1-35, 2-42; ул. Кржижановского 77-115, 96-130; пер. Гельца 1-19, 2-16; ул. Марины Расковой 1-11, 2-14; ул. Герцена 87-135; ул. Якуба Колоса 1-7, 2-8; ул. Марины Расковой 13-19, 16-24; ул. Владиленская 185-203, 126-136; пер. Конный 11-21, 20-32

просп. 40-летия Победы 73, 73/4, 75/1А

- ул. Листопадова 107-121, 90-98; ул. 3-я линия 56-86, 69-111; ул. 5-я линия 56-94, 55-101, ул. Береговая 101

- ул. Днепростроевская 53-77, 70-94; ул. Интернациональная 29-41, 40-44; ул. Кочубея 2-48, 3; ул. Литвинова 35-41; ул. Портовая 162А, 166-188, 170А, 183-221; ул. Черкесская 1-23, 2-26; пер. Шефский Спуск 2

просп. Стачки 237, 235, 235/2; просп. Коммунистический 48/5, 48/4; ул. Малиновского 32

- ул. Каменобродская 3-27, 2-14А; ул. Боряна 3-29, 6-28; ул. Баграмяна 13-19, 6-18; ул. Алагирская 3-27, 2-18; пер. Персиановский; ул. Армянская 23-29

пос. Мясникован: пер. Закарпатский 10-12; ул. Армянская 10-16; ул. Атарбекова 21-77, 22-110; ул. Боряна 30-100, 33-95; ул. Пухляковская 17-63, 22-56; ул. Южная 45-85, 74-82

ул. Павлодарская 65-183, 30-120; ул. Безымянная Балка 138-166

4 марта с 09:00 до 12:00:

- ул. 2-я Киргизская 46-58, 67-91; ул. Казахская 58-74; пер. Обский 2-38, 3-17; пер. Уральский 1-31, 2-36; пер. Ухтомский 1-35, 2-38

4 марта с 10:00 до 12:00:

- просп. Стачки 51-79; ул. Плеханова 24-66, 1-19; ул. 2-я Краснодарская 1-21; ул. Ревкомовская 1-31, 2-30; ул. Свердловская 2-24, 13-47; ул. Кулагина 2-28, 11; ул. Международная 24-10, 7-23

4 марта с 09:00 до 16:00:

- ул. Малюгиной 131-161, 102-126; пер. Островского 119-121; пер. Халтуринский 105-109, 150-168; ул. Филимоновская 68-86

- ул. Малюгиной 98; пер. Доломановский 70, 70А; пер. Халтуринский 103; ул. Филимоновская 40-66, 65-91; пер. Гвардейский 26-38; ул. Лермонтовская 27-41, 14

4 марта с 12:00 до 16:00:

- ул. 2-я Киргизская 46-58, 67-91; ул. Казахская 58-74; пер. Обский 2-38, 3-17; пер. Уральский 1-31, 2-36; пер. Ухтомский 1-35, 2-38

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU