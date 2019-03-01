2019-03-01T16:18:16+03:00
Общество

Глава Ленинского района: Идея сужения проезжей части ул. Шаумяна пока на уровне мэрии Ростова-на-Дону не обсуждалась

Пока что водителями, нарушающих правила парковки, попробуют приструнить инспекторы ГИБДД
Александр СТЕПАНОВ
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Суть идеи такова: если сделать ул. Шаумяна однополосной, как пер. Семашко, то и парковать машины будет негде, т.е. и заторов тоже не станет. Фото: Яндекс.Карты.Суть идеи такова: если сделать ул. Шаумяна однополосной, как пер. Семашко, то и парковать машины будет негде, т.е. и заторов тоже не станет. Фото: Яндекс.Карты.
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Вопрос о возможной реконструкции ул. Шаумяна в центре Ростова-на-Дону, предусматривающей сужение ее проезжей части за счет одновременного расширения тротуаров (как это было сделано ранее с пер. Семашко и Газетным, возник на совете директоров Ленинского района.

Его подняла владелица нового отела, расположенного там, которая пожаловалась главе районной администрации Александра Новицкого на то, что водители бросают автомобили как попало, из-за чего на Шаумяна постоянно возникают заторы.

И чиновник пообещал над этим предложением подумать. Однако в ближайшее время этого точно не случится.

- Но пока это только идея, которую СМИ исказили, представив уже готовым решением, но это не так, - пояснил «КП» - Ростов-на-Дону» сам Александр Новицкий. - Заторы там действительно есть, и мы попросим ГИБДД обратить внимание на соблюдение водителями правил парковки. А мысль о сужении проезжей части — это для того, чтобы машины просто никак не могли там парковаться вообще, и мы ее рассмотрим, но решения принять не можем, это не входит в компетенцию администрации района. Обратимся к главе горадминистрации, департаменту автомобильных дорог и организации дорожного движения, поскольку все это, для начала, нужно оценить, просчитать затраты, сделать проект, согласовать со всеми службами, включая архитектуру, ресурсоснабжающие организации. Ведь на Шаумяна, о чем не нужно забывать, есть же еще подземные коммуникации, их тоже придется брать в расчет. В общем — если город поддержит идею, будем заниматься ею уже предметно.

Реконструкция пер. Газетного и Семашко была проведена в преддверии ЧМ-2018: проезжую часть там сузили до одной полосы, а тротуары — напротив, расширили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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