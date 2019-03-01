«Прокачать «идейную мышцу»: «Мисс Россия» Татьяна Котова рассказала, как развить креативность за полгода

СЕГОДНЯ 16:38 2019-03-01T16:38:04+03:00

«Мисс Россия» Татьяна Котова не только активно строит свою сольную карьеру певицы, но и делится с подписчиками новыми знаниями. Фото: instagram.com/kottova

Правда, для этого нужно придумывать по десять идей в день

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«Мисс Россия» Татьяна Котова не только активно строит свою сольную карьеру певицы, но и делится с подписчиками новыми знаниями. В частности, на этот раз модель рассказала о том, как развивать креативность. Речь идет о том, что необходимо креативить по десять идей в день на любую тему.

- Так продержаться нужно полгода, - рассказала Татьяна, посулив за такие старания бонусы.

В частности, за год таких идей будет уже три тысячи. Мысль разовьется настолько, что для каждой жизненной или рабочей ситуации можно будет сходу придумывать по десятку вариантов.

kottova Недавно познакомилась с классной информацией

- А где есть несколько идей, там есть выбор и решение, - нахваливает методику Котова. - Нет никаких обязательств ни перед кем! Можно сразу выбросить то, что записали. Самое важное в этой практике - развить навык и прокачать «идейную мышцу». А, если вдруг придет классная идея, то можно попробовать ее развить. Ведь она может принести счастье, радость и даже деньги.

Поклонники поблагодарили красавицу за идею.

- Классная мысль - надо попробовать, - написала одна из них в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU