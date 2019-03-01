«Вот это восхитительная композиция»: Пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото в вечернем платье со спасательным кругом на бедрах
Известная спортсменка Юлия Ефимова порадовала своих поклонников шуточным фото, сделанным у бассейна. На нем красавица позирует в вечернем платье и спасательным кругом на бедрах.
- Кого спасти? - игриво подписала Чемпионка Европы по плаванию-2018.
В итоге, комментарии фанатов - а они у Ефимовой есть по всему миру, не заставили себя долго ждать.
- Юль, думаю желающих очень много, - написала одна из подписчик пловчихи из города Волгодонска Ростовской области. И, надо сказать, как в воду глядела.
- Кричу помогите! - сразу же отреагировал на фото один из ее поклонников.
- Вот это восхитительная композиция, - подхватил настроение другой.
- Мне очень нравится советский антураж бассейна, - похвалил интерьер третий.
А вот и такой комментарий: «Тебя надо спасти, кто же нам золото выигрывать будет?».
За несколько часов атмосферное фото Юлии набрало больше 11,5 тысячи лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU