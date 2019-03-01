«Вот это восхитительная композиция»: Пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото в вечернем платье со спасательным кругом на бедрах

СЕГОДНЯ 16:48 2019-03-01T16:48:22+03:00

За несколько часов фото набрало больше 11,5 тысячи лайков. Фото: instagram.com/pryanya93

За несколько часов фото набрало больше 11,5 тысячи лайков

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Известная спортсменка Юлия Ефимова порадовала своих поклонников шуточным фото, сделанным у бассейна. На нем красавица позирует в вечернем платье и спасательным кругом на бедрах.

- Кого спасти? - игриво подписала Чемпионка Европы по плаванию-2018.

В итоге, комментарии фанатов - а они у Ефимовой есть по всему миру, не заставили себя долго ждать.

pryanya93 Кого спасти?

- Юль, думаю желающих очень много, - написала одна из подписчик пловчихи из города Волгодонска Ростовской области. И, надо сказать, как в воду глядела.

- Кричу помогите! - сразу же отреагировал на фото один из ее поклонников.

- Вот это восхитительная композиция, - подхватил настроение другой.

- Мне очень нравится советский антураж бассейна, - похвалил интерьер третий.

А вот и такой комментарий: «Тебя надо спасти, кто же нам золото выигрывать будет?».

За несколько часов атмосферное фото Юлии набрало больше 11,5 тысячи лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU