2019-03-01T17:18:10+03:00
Общество

Звезда Playboy Мария Лиман проанонсировала свое появление в Comedy Club

Красавица уверяет, что ее покажут в программе, которая выйдет на телеэкраны 2 марта
ГОШЕВ Игорь
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Красавица уверяет, что ее покажут по ТВ 2 марта. Фото: instagram.com/liman_maria/Красавица уверяет, что ее покажут по ТВ 2 марта. Фото: instagram.com/liman_maria/
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Звезда Playboy Мария Лиман оповестила полумиллионную армию своих поклонников о появлении на телеэкране. В своем Инстаграм она опубликовала фото с Тимуром Батурдиновым и пообещала, что зрители увидят ее с известным шоуменом уже совсем скоро - в субботу, 2 марта, в известной телепередаче Comedy Club

Напомним, что это не первое появление сексапильной брюнетки из Ростова-на-Дону в этом проекте. Первый выход юмористического шоу вместе с Марией был снята сразу после того, как модель оказалась в календаре популярного мужского журнала и стала вмиг очень известной. После этого красавицу стали приглашать на различные ТВ-шоу.

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Кроме того, она снялась и в нескольких российских сериалах, в том числе "Ивановы-Ивановы", а также "Две жены" с Настасьей Самбурской. А главная мечта сексапильном модели - стать звездой Голливуда.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Звезда Playboy Мария Лиман рассмешила ведущих Comedy Club

Известных шоуменов интересовал ответ на главный вопрос: «Почему ты снялась в Playboy?». Тогда красавица рассказала, что жила и работала в Праге, где ей предложили сняться в Playboy.

- Там съемка была слишком так… по-гинекологически, - пояснила она, сорвав дружный смех зала и ведущих. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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