2019-03-01T17:29:07+03:00
Общество

«Богиня весны»: Фото «Миссис Россия» Полины Дибровой набирает тысячи лайков

Поклонники просто в восторге от романтичного снимка красавицы
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники просто в восторге от романтичного снимка красавицы. Фото: instagram.com/polinadibrova.Поклонники просто в восторге от романтичного снимка красавицы. Фото: instagram.com/polinadibrova.
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Первый день весны отмечает в своем Инстаграм «Миссис Россия» Полина Диброва. Красавица-ростовчанка опубликовала роскошное фото в красном платье на фоне зелени и подписала его:

- Первый день весны. Ура! Перезимовали.

Комментарии от поклонников не заставили себя долго ждать. Всего за несколько часов снимок модели набрал тысячи лайков.

polinadibrovapolinadibrova
Первый день весны Ура! Перезимовали
3976 отметок «Нравится»13 комментариевInstagram

- Полина вы тут невероятно красивы, голливудские звезды нервно курят в сторонке, - написала одна из подписчиц.

В числе других комментариев: «Фантастическая! Богиня Весны!», «Вы такая красивая!», «Невероятная» и «Сказочное фото».

Напомним, Полина Диброва замужем за известным российским шоуменом. Красавица родила Дмитрию Диброву троих мальчишек. При этом она активно занимается творчеством, а еще танцами, спортом и делится яркими событиями своей жизни в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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