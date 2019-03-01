«Богиня весны»: Фото «Миссис Россия» Полины Дибровой набирает тысячи лайков
Первый день весны отмечает в своем Инстаграм «Миссис Россия» Полина Диброва. Красавица-ростовчанка опубликовала роскошное фото в красном платье на фоне зелени и подписала его:
- Первый день весны. Ура! Перезимовали.
Комментарии от поклонников не заставили себя долго ждать. Всего за несколько часов снимок модели набрал тысячи лайков.
- Полина вы тут невероятно красивы, голливудские звезды нервно курят в сторонке, - написала одна из подписчиц.
В числе других комментариев: «Фантастическая! Богиня Весны!», «Вы такая красивая!», «Невероятная» и «Сказочное фото».
Напомним, Полина Диброва замужем за известным российским шоуменом. Красавица родила Дмитрию Диброву троих мальчишек. При этом она активно занимается творчеством, а еще танцами, спортом и делится яркими событиями своей жизни в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU