«Богиня весны»: Фото «Миссис Россия» Полины Дибровой набирает тысячи лайков

СЕГОДНЯ 17:29 2019-03-01T17:29:07+03:00

Поклонники просто в восторге от романтичного снимка красавицы. Фото: instagram.com/polinadibrova.

Поклонники просто в восторге от романтичного снимка красавицы

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Первый день весны отмечает в своем Инстаграм «Миссис Россия» Полина Диброва. Красавица-ростовчанка опубликовала роскошное фото в красном платье на фоне зелени и подписала его:

- Первый день весны. Ура! Перезимовали.

Комментарии от поклонников не заставили себя долго ждать. Всего за несколько часов снимок модели набрал тысячи лайков.

polinadibrova Первый день весны Ура! Перезимовали

- Полина вы тут невероятно красивы, голливудские звезды нервно курят в сторонке, - написала одна из подписчиц.

В числе других комментариев: «Фантастическая! Богиня Весны!», «Вы такая красивая!», «Невероятная» и «Сказочное фото».

Напомним, Полина Диброва замужем за известным российским шоуменом. Красавица родила Дмитрию Диброву троих мальчишек. При этом она активно занимается творчеством, а еще танцами, спортом и делится яркими событиями своей жизни в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU