Власти Ростова-на-Дону расторгают контракты с тремя перевозчиками

СЕГОДНЯ 00:09 2019-03-02T00:09:45+03:00

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Департамент транспорта Ростова официально сообщил о том, что расторгает договора с рядом городских-перевозчиков.

- В связи с неоднократными нарушениями условий муниципальных контрактов на выполнение регулярных перевозок по муниципальным маршрутам № 8, 18, 22 и 44, в адрес перевозчиков «ИПОПАТ-ЮГ», АТП 3 «Транссервис» и «АвтоРегионТранс» направлены распоряжения о расторжении контрактов, - говорится в сообщении на сайте мэрии.

Данное решение вступит в силу через 10 дней со дня уведомления транспортных компаний. Однако, если они успеют устранить нарушения в указанный срок, чиновники могут передумать (в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Напомним, после транспортной реформы, которая прошла в Ростове в октябре-ноябре 2018 года, жители города часто жаловались на работу автобусов по данным маршрутам. А недавно водитель маршрутки № 22 отказался выпустить директора Департамента транспорта из салона, когда тот решил проверить его работу.

ИСТОЧНИК KP.RU