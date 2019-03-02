2019-03-02T00:49:28+03:00
Здоровье

Онкобольных ростовчан защитили от лечения некачественным препаратом

Разбирательство шло полтора года
Илья БОГОМОЛОВ
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Сотрудники Росздравнадзора сообщили о том, что им удалось защитить онкобольных ростовчан от некачественного препарата. История началась еще в сентябре 2017 года, когда оптовая компания «ЛЕКАРЬ» в рамках госконтракта поставила в Ростовский онкоинститут лекарственное средство «Гертикад». Но во время внеплановой проверки надзорного ведомства у препарата были обнаружены признаки контрафакта, и Росздравнадзор приостановил его обращение.

- Не получив от института оплату за поставленный товар, «ЛЕКАРЬ» обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском о взыскании денег. Мы вместе с НИИ отстаивали позицию, что препарат не имеет надлежащего качества и не может быть использован для оказания медицинской помощи пациентам, - рассказали сотрудники ведомства.

И вот, только 21 февраля 2019 года, суд отказал поставщику в удовлетворении его требований, чем защитил интересы медицинского учреждения и его пациентов. А 27 числа Росздравнадзор завершил свою проверку оптовой компании «ЛЕКАРЬ» по фактам грубых нарушений лицензионных требований при торговле «Гертикадом». Теперь поставщик обязан устранить недочеты в срок до 25 июля и принять меры для недопущения их впредь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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