2019-03-02T01:10:19+03:00
Общество

В День кошек в центре Ростова-на-Дону завопил бронзовый кот

Неизвестный любитель приколов "подзвучил" популярную городскую скульптуру
Илья БОГОМОЛОВ
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"Заголосил" этот самый котяра."Заголосил" этот самый котяра.Фото: Ольга ЧЕПУРНАЯ
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Ростовчане в социальной сети обсуждают видео, снятое в переулке Соборный, возле бронзового памятника сантехнику. Как известно, скульптура изображает мужчину коммунальной профессии, стоящего возле батареи, на которой сидит кот. Хвостатый персонаж этого монумента, пожалуй, даже популярнее, чем сам сантехник. Горожане любят его гладить и загадывать желания. И вот, 1 марта, в День кошек, кто-то устроил розыгрыш для ростовчан -"подзвучил" бронзовое животное, и оно заорало как драчливый котяра.

На ролике видно, как прохожие оглядываются на памятник и не могут определить источник кошачьего крика. В комментариях горожане поблагодарили автора этого розыгрыша за идею, назвав ее интересной.

На Соборном ожил бронзовый кот 1.3.2019 .Ростов Главный

- Смешно вам, а я думала, у меня совсем крыша уехала, - прокомментировала попавшая на видео ростовчанка Софья Поддубная.

А один из комментаторов отметил, что такой фокус нужно было устроить ночью - для остроты ощущений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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