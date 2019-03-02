2019-03-02T01:35:57+03:00
Авто

Вечером пятницы ростовчане устроили горячие танцы на оживленном перекрестке

"Дискотека" развернулась на проезжей части в центре города
Илья БОГОМОЛОВ
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Танцующая на перекрестке компания. Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".Танцующая на перекрестке компания. Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".
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В социальной сети появилось видео, снятое в пятницу вечером, 1 марта, в Ростове-на-Дону - на пересечении улицы Большой Садовой и Кировского проспекта. Очевидец запечатлел, как на проезжей части одного из самых оживленных перекрестков города под музыку танцует компания молодых людей и девушек. При этом "тусовщики" игнорируют проезжающие мимо автомобили, водителям приходится объезжать их.

В комментариях под видео горожане предположили, что веселая компания отмечает какое-то радостное событие, может, день рождения, начало весны или просто вечер пятницы. Неравнодушные к этому поступку разделились на два одинаково многолюдных лагеря: одни восхищались бесстрашными девушками, другие осуждали их за создание опасной ситуации на дороге. Позже одна из участниц "дискотеки" написала в комментариях, что это был результат проигранного спора, и все танцоры были трезвыми.

Танцы на Садовой Кировском 1.3.2019 .Ростов Главный

ИСТОЧНИК KP.RU

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