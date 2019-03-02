Вечером пятницы ростовчане устроили горячие танцы на оживленном перекрестке

СЕГОДНЯ 01:32 2019-03-02T01:35:57+03:00

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В социальной сети появилось видео, снятое в пятницу вечером, 1 марта, в Ростове-на-Дону - на пересечении улицы Большой Садовой и Кировского проспекта. Очевидец запечатлел, как на проезжей части одного из самых оживленных перекрестков города под музыку танцует компания молодых людей и девушек. При этом "тусовщики" игнорируют проезжающие мимо автомобили, водителям приходится объезжать их.

В комментариях под видео горожане предположили, что веселая компания отмечает какое-то радостное событие, может, день рождения, начало весны или просто вечер пятницы. Неравнодушные к этому поступку разделились на два одинаково многолюдных лагеря: одни восхищались бесстрашными девушками, другие осуждали их за создание опасной ситуации на дороге. Позже одна из участниц "дискотеки" написала в комментариях, что это был результат проигранного спора, и все танцоры были трезвыми.

Танцы на Садовой Кировском 1.3.2019 .Ростов Главный

ИСТОЧНИК KP.RU