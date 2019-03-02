Бизнесмен, обвиняемый в обмане дольщиков, покончил с собой в СИЗО Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 10:05 2019-03-02T10:19:57+03:00

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Сотрудники ГУФСИН по Ростовской области разбираются в обстоятельствах смерти 44-летнего мужчины в СИЗО №1 донской столицы. 28 февраля его тело было обнаружено в одном из помещений следственного изолятора с признаками того, что подследственный покончил с собой.

Как сообщили местные СМИ, погибший является краснодарским бизнесменом, который проходил обвиняемым по делу хищения у обманутых дольщиков 2 миллиардов рублей. Как раз недавно Генпрокуратура РФ сообщила о завершении расследования и начале судебного разбирательства по нему. В официальном сообщении надзорного ведомства сказано, что прокуратура Ростова-на-Дону утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 членов организованной преступной группы, обвиняемых в мошенничестве и отмывании денег. По версии следствия, в 2012 году учредитель организаций-застройщиков ООО «Новер», ООО «Рубин», ООО «СтройСтарт» и ООО УК «РассветСтройИнвест» собрал подельников для обогащения за счет участников долевого строительства в Ростове и Краснодаре. Для реализации преступного плана организатор группы назначил своих сообщников директорами организаций, осуществляющих строительство многоквартирных домов. В результате с 2012 по 2016 год они похитили у покупателей квартир около 2 миллиардов рублей.

- От незаконных действий злоумышленников пострадали 1500 участников долевого строительства жилых комплексов «Южный», «Валентина» и «Европейский», которые не получили свои квартиры. В настоящее время уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону, - сообщила Генпрокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU