В Таганроге снова провалился асфальт на проезжей части

СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-02T10:46:36+03:00

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В Таганроге снова произошел провал асфальта. На этот раз на Поляковском шоссе, 12. Судя по фото и видео с места, на проезжей части образовалась яма длинной больше метра. Если ее не заметить, то провалиться может целая легковушка. В комментариях жители города рассказывают, что уже две-три недели на этом месте в асфальте наблюдалась впадина и только 1 марта она превратилась в зияющую дыру. Правда, коммунальщики быстро отреагировали: сначала соорудили над ямой пирамиду из покрышек и уже к середине дня засыпали провал.

Напомним, в последнее время таганрожцы регулярно жалуются на проваливающийся асфальт. Местные дырявые дороги уже стали своеобразным Интернет-мемом. Под землю здесь уходят не только частные автомобили, но и машины оперативных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU