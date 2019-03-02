"Вылитый Бруклин!": в Ростове-на-Дону вандалы изуродовали подземный переход

СЕГОДНЯ 11:26 2019-03-02T11:26:46+03:00

Одни горожане ругают хулиганов, другие - чиновников, которые ничего не предприняли для наведения порядка

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Ростовчане в социальной сети активно обсуждают фотографии из подземного перехода на проспекте Нагибина, возле торгового центра "Горизонт". Там неизвестные вандалы разрисовали баллончиками построенные для торговли ларьки и разбили стекла в некоторых из них. Ради шутки хулиганы даже "пронумеровали" каждый испорченный павильон.

- Вылитый Бруклин! Заметили, как много стало вандализма в городе? Откуда к нам завезли эту орду дикарей, которые медленно, но верно превращают город в гетто?! - написал автор поста в городском паблике.

Большая часть комментаторов поддержала его возмущение, но многие высказались и против пострадавших торговых павильонов.

- Ларьки стоят уже который месяц пустые, они не нужны в этом переходе. Раньше хоть пройти можно было спокойно, - написал ростовчанин Георгий Меньков.

- Я против исписанных стен, разбитых стекол. Но подземный переход не предназначен для ларьков, тем более такой узкий! - добавила пользовательница сети Марина Рысь.

А тем временем выяснилось, что на сайте "Благоустройство" городской мэрии уже несколько дней висит петиция об ужасном состоянии этого подземного перехода. Якобы погром случился там еще месяц назад, но до сих пор никто не убрал осколки стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU