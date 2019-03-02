В центре Ростова-на-Дону при установке шлагбаума прогремел взрыв

СЕГОДНЯ 11:44 2019-03-02T11:44:42+03:00

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В социальной сети один из жителей Ростова рассказал о ЧП, которое произошло в центре города 28 февраля. По его словам, около 11:30 возле магазина на пересечении переулка Доломановского и улицы Красноармейской прогремел взрыв.

- Его причиной стало не взрывное устройство, а халатность некоторых "очень талантливых" работников. Владельцы магазина решили установить там шлагбаум (на каком основании - непонятно). И вот, сотрудник подрядной организации начал вбивать столб. Но не куда-нибудь, а прямо в силовой высоковольтный кабель, - рассказал очевидец. - Ба-бах! На месте взрыва появилась глубокая яма, куски тротуарной плитки, грунт и песок разнесло на несколько метров, в том числе и на припаркованные рядом авто, а сам столб почернел. Очевидцы позвонили в "112", на место приехали экстренные службы.

Ростовчанин сообщил, что 1 марта кабель восстановили. Теперь он надеется, что горе-работникам грозит серьезный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU