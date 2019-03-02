В центре Ростова-на-Дону цементовоз снес дорожный знак на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 12:46 2019-03-02T12:46:21+03:00

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Вечером 1 марта в центре Ростова произошло ДТП: около 22:30 на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Соколова - прямо перед зданием донского правительства - цементовоз заехал на тротуар и снес дорожный знак пешеходного перехода. При этом грузовик перегородил выход с тротуара на "зебру".

- Видимо, водитель не вписался в поворот. Как он вообще оказался здесь, ведь большегрузам запрещено заезжать в центр? - написал очевидец, выложивших фото с места аварии в социальную сеть.

В комментариях ростовчане предположили, что водитель не местный и просто не знает правил движения по городу. Еще вариант: он ехал к месту выгрузки цемента.

- Скорее всего, ему надо на Луговую - там бетонный завод. Но, видимо, поворот прозевал, и теперь по Соколова вниз и дальше на мост надо, вот и поехал, - выдвинул свою версию ростовский водитель Виктор Симонов.

Горожане жалуются, что, несмотря на запреты, в центре города все равно ездит много грузовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU